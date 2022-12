Alerta en Colombia por ataque cibernético que ha afectado a 74 países

Policía y Ministerio de Comunicaciones advirtieron que varias empresas nacionales se han visto vulneradas. Particulares también estarían entre las víctimas.

Autoridades piden revisar actualizaciones y antivirus de los sistemas operativos para ser víctimas de ese ataque que busca robar información.

Ataque a gran escala

Un ataque informático contra varios países y organizaciones, según la primera ministra británica Theresa May, causó alarma mundial y afectó entre otros a hospitales británicos y empresas españolas.

"No se trata de un ataque contra el NHS (sistema nacional de salud), es un ataque internacional y varios países y organizaciones se han visto afectados" dijo May.

El ataque se produjo mediante un virus 'ransomware', que afecta a los "sistemas Windows cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectados", según el Centro Criptológico Nacional (CCN) español, la división de los servicios de inteligencia encargada de la seguridad de las tecnologías de la información.

Masivo ciberataque golpea a instituciones en varios países del mundo... En el caso de los hospitales británicos, el ataque obligó a desviar ambulancias, suspender citas rutinarias e incluso, según dijo una testigo, alteró intervenciones quirúrgicas.

"Ciertas organizaciones del NHS informaron a NHS Digital que se vieron afectadas por un ataque informático", anunció el Servicio Nacional de Sanidad (NHS, en inglés).

Un portavoz del hospital Saint Bartholomew de Londres dijo que estaban sufriendo "problemas informáticos graves" y retrasos en sus cuatro establecimientos.

"Lamentamos tener que cancelar citas rutinarias", añadió el portavoz, precisando que habían desviado sus ambulancias a otros establecimientos.

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico estaba asistiendo en la investigación del incidente, aparentemente provocado por la transmisión de un virus llamado Wanna Decryptor, afirmó.

Prácticamente a la misma hora, varias compañías españolas, entre ellas el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, fueron víctimas de un ciberataque con un virus del mismo tipo que el británico.

"El ataque ha afectado puntualmente a equipos informáticos de trabajadores de varias compañías. Por tanto, no afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios", dijo el ministerio en un comunicado publicado en Madrid.

El ciberataque "no compromete la seguridad de los datos ni se trata de una fuga de datos", insistió el Ministerio de Energía, que también se encarga de las cuestiones digitales.

El 'ransomware' es un pequeño programa informático, que se suele ocultar en un fichero de apariencia anodina. Una vez infectado, el usuario no puede acceder a sus ficheros mientras no pague un rescate.