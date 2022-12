Alerta humanitaria y sanitaria en varias regiones por paro cafetero

Federación de Cafeteros pide a cultivadores desbloquear vías colombianas

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, hizo este domingo un llamado urgente a los caficultores, que continúan por séptimo día bloqueando vías en Colombia, para que acepten las medidas tomadas por el Gobierno, que según él, les sirven y los sacan de las dificultades.

"Son medidas que no podemos despreciar, son medidas concertadas en un escenario participativo. Por favor no podemos ahogar al país, sálganse de las carreteras, vuelvan a las fincas, porque aquí hay medidas que alivian lo que teníamos ayer", aseguró Muñoz en rueda de prensa.

El dirigente de la Federación de Cafeteros se refirió al acuerdo al que llegó ayer el Gobierno y representantes del gremio durante el Comité Nacional que fue citado por el presidente Juan Manuel Santos.

En el acuerdo se habló del llamado "Apoyo al Ingreso de los Cafeteros" que pasó de 60.000 pesos (33 dólares) a 115.000 (63 dólares) por carga del grano, para los caficultores con menos de 20 hectáreas.

De igual manera se confirmó que los caficultores con más de 20 hectáreas de cultivo del grano aumentarán el subsidio de 60.000 pesos (33 dólares) a 95.000 pesos (52 dólares) por carga.

"Con esto vamos avanzando grano a grano, paso a paso, pero insistir en bloqueos en que no haya alimentos en las ciudades, es irrespetar la libertad de quienes están ayudando, que son todos los contribuyentes de Colombia, seamos sensatos y agradecidos con ellos, dejemos pasar las ambulancia, las medicinas, no podemos dar la percepción de intolerancia", agregó Muñoz.

El presidente de la Federación dijo también que si el problema es él, dará un paso al costado, tras referirse a los cafeteros y en especial al Movimiento por la Dignidad Cafetera, que no se siente representado por él.

"El tema aquí no es de representación, todos hemos tenido espacios con el Gobierno y fruto de todas esas conversaciones con líderes del paro y líderes de la Federación es que han diseñado unas medidas que recogen las inquietudes más que razonablemente de todos", dijo.

"Yo fui elegido por el Congreso Cafetero, pero si los cafeteros quieren que me vaya, yo no soy el problema", agregó.

Asimismo, enfatizó en que "esta es la hora de la sensatez, aquí quien ganó fue el productor y ese es el propósito de todos. Así que si quieren marchar háganlo en paz, no con bloqueos".

Sin embargo, y a pesar del llamado de Muñoz a desbloquear las vías, éstas continúan cerradas por grupos de campesinos especialmente en los departamentos de Cauca, Caquetá, Huila y Tolima, donde han comenzado a escasear alimentos, medicamentos, y gasolina.

"Hemos decretado hoy la emergencia sanitaria, estamos pidiendo también el respeto con las funciones médicas, el respeto con las ambulancias, y en las próximas 24 horas todo el Gobierno departamental va a dirigirse a los puntos de concentración a buscar ayuda humanitaria", aseguró hoy a medios de prensa locales el gobernador del Huila, Julio César Triana.