¡Alerta papás! Peligroso reto satánico circula por las redes sociales

Un joven de 17 años fue víctima de un desafío que le impuso una secta a través de Internet.

La adicción a las redes sociales tiene al menor bajo cuidados médicos en el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS). Los familiares aseguran que ingirió creolina.

“Yo no sabía en lo que andaba, después fue que me di cuenta de que estaba en las redes con una secta que se llama ‘Agnóstica’, practicando e invocando cosas malas que no son de Dios”, cuenta la madre del afectado.

El joven, quien se recupera en el centro asistencial, recibe atención médica y psicológica ya que, según los galenos, padece un síndrome ansioso-depresivo.

“Se deja en observación por su estado, se le hace su manejo médico inicialmente y se le hacen todos sus paraclínicos. El estado actual del paciente es un estado estable”, asegura Manuel Martínez, subgerente asistencial del HUS.

La Policía de Sucre, por su parte, puso en marcha la campaña ‘Abre tus ojos’ para que los niños no sean blanco del mal uso del Internet. Sin embargo, piden a los padres que estén pendientes de sus hijos.

“Con este programa tenemos diferentes temáticas como el suicidio, abuso de las redes sociales. Desafortunadamente, personas inescrupulosas las utilizan para llegar a nuestros niños, niñas y adolescentes, llevándolo a través de ellos a la prostitución, al suicidio, al consumo de sustancias alucinógenas”, afirma la capitán Joselina Majjul, jefe de protección de servicios especiales.

