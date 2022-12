Alerta roja en altiplano cundiboyacense por heladas

Según informó la institución, en las fincas lecheras la producción ha bajado hasta en un 75%, debido a las heladas registradas en la madrugada.

Las temperaturas más bajas este jueves se registraron en Sopo y Mosquera, donde los termómetros marcaron cero grados centígrados, fenómeno causado por la escasa nubosidad.

El Ideam también advirtió por la amenaza de incendios forestales en algunos sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquia, debido a las altas temperaturas del día.

Debito a la situación climática, el organismo ha instado a las personas evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Asimismo, usar ropa protectora como camisas de manga larga, sombreros de ala ancha, lentes protectores, y aplicarse bloqueadores solares con un factor de protección 30.

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten al 123 sobre incendios forestales.

Recomendó, además, no encender fogatas en zonas boscosas, no arrojar fósforos o colillas encendidas en zonas con vegetación y no acumular basura cerca de zonas con cobertura vegetal.

