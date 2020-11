Álgido debate: ¿regularizar o no la marihuana recreativa en Colombia?

En Colombia existe la posibilidad de que la marihuana recreativa sea legalizada. Este proyecto de ley pasó el primero de cuatro debates en la Comisión Primera del Senado con una votación de 11 a favor y 3 en contra.

El autor de la iniciativa es el senador Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana. Él pasó al Tablero de Noticias Caracol al lado de Santiago Valencia, parlamentario del Centro Democrático y crítico de esa posibilidad.

Precisamente, Gustavo Bolívar habló de los pilares sobre los que se fundamenta el proyecto de ley que está a tres debates de ser aprobado o hundido.

“Queremos que la siembra, la distribución y la venta tenga legalidad. No tiene sentido que la gente sí pueda consumirlo, pero el cultivador reciba el poder del Estado. Queremos quitarle el poder al narcotraficante, queremos quitarle el dinero y dárselo al Estado. ¿Ustedes prefieren que sus hijos compren la marihuana en una olla o que el Gobierno se la venda en un expendio oficial a mayores de edad”, afirmó Bolívar.

Por otro lado, Santiago Valencia cuestionó los argumentos expuestos por Bolívar. El senador del Centro Democrático tiene una visión bastante diferente.

“Yo prefiero que mis hijos no compren droga en ninguna parte. Hablamos de bienes de consumo adictivo. Un adicto no racionaliza el consumo. El análisis de oferta y mercado de Bolívar no aplica. Las drogas destruyen al ser humano, las drogas destruyen sociedades y es un problema económico. Tendremos al Estado compitiendo contra narcotraficantes”, dijo Valencia.

De aprobarse el proyecto de ley, el senador Bolívar habló sobre cómo sería su implementación en el país.

“No se puede hacer publicidad a la marihuana. El consumo de la marihuana no es bueno, ya existe, es problemático y será más fácil así para el Estado controlarlo. De aprobarlo se mantienen los controles en el Código de Policía, se compra en el dispensario y se consume en su casa o en un coffee shop”.

Entre tanto, Valencia manifestó que la marihuana puede llevar a los jóvenes a consumir otro tipo de alucinógenos que causan más daños en el cuerpo y son mucho más adictivos.

“La marihuana es la puerta para otras drogas. Recordemos que alrededor del consumo hay comisión de delitos, homicidios, robo, extorsiones y varios delitos. No me parece que el Estado deba competir con los narcos. Deberíamos apuntar hacia la prevención del consumo de drogas”.

Hasta el momento, Uruguay, Holanda y Canadá han regularizado la marihuana. A ese proceso se unirán países como Israel, México y 16 estados de Estados Unidos