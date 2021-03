“Algunas ciudades están enfrentando el tercer pico”: directora del Instituto Nacional de Salud

Ante el aumento de contagios de COVID-1 9 en Colombia, el Gobierno nacional anunció medidas restrictivas para aquellas ciudades y municipios que tengan una ocupación en sus UCI mayores al 50 y el 70%.

Las ciudades mas importantes que tienen una ocupación UCI mayor del 70% son: Santa Marta (84,8%); Medellín (85%); Cali (79,6%) y Barranquilla (78%).

Tendrán toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. a partir del viernes 26 hasta el lunes 29 de marzo y del miércoles santo al 5 de abril. También habrá ley seca y los eventos religiosos masivos están prohibidos.

Además de pico y cédula para el ingreso a establecimientos públicos excepto parques, hoteles y restaurantes.

Para las urbes urbanas que tiene una ocupación entre el 50 y 70% no aplica el pico y cédula, pero si el toque de queda entre las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

Estas son las ciudades más importantes con esta ocupación entre el 50 y 70%: Bogotá (64,6%); Bucaramanga (58%) y Pereira (60%).

La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, aseguró que hay algunas ciudades del país que ya están entrando al tercer pico de contagios.

“Leticia, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Puerto Carreño, Riohacha, Tunja, Mocoa y Popayán son las ciudades que tienen mayor positividad en Colombia”, manifestó Ospina.

El Gobierno nacional espera que con estas medidas se controle la posibilidad del crecimiento de este tercer pico durante las vacaciones de Semana Santa.