“Algunos sacerdotes abandonaron su rebaño en la pandemia”: monseñor Luis Mariano Montemayor

Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, habló con Noticias Caracol sobre la pandemia del coronavirus , la situación del país y los desafíos de la humanidad.

En un año tan difícil, tan lleno de incertidumbre y tristezas ¿en qué podemos soñar?

“Como dice el papa mismo, en un mundo mejor. Las crisis son también un momento de oportunidad, las crisis nos sacan de la rutina, nos obligan a pensar y, como lo dice el papa, nadie sale igual de una crisis: o mejor o peor. Creo que podemos soñar en un camino hacia a un mundo mejor, más equitativo, más solidario.

¿Cómo sacar lo mejor de nosotros cuando todo parece jugar en contra?

No hay una respuesta simple, sería poco respetuoso del dolor o de las dificultades si dijera que tenemos la receta. Esto no es un software que una aplica un botón. Pero creo que parte de una decisión: qué queremos hacer. El santo padre hace poco dijo unas palabras durísimas: que uno es lo que hace: si uno mata, es un asesino, si uno roba, es un ladrón, si uno miente, es un perjuro. Tenemos, entonces, que elegir ser distintos. No es lo mismo no alcanzar la meta por debilidad o por fragilidad que ni siquiera intentarlo.

El rol de los sacerdotes en la pandemia

La mayoría de los sacerdotes se quedó en sus parroquias, acompañando a su gente, con todos los cuidados. Algunos no, algunos abandonaron a su rebaño y tienen la calificación que merecen

El papa Francisco dice que esta pandemia nos ha puesto de nuevo en la necesidad urgente de reflexionar en un modelo económico distinto. ¿Comparte esa reflexión?

A mí no me gusta entrar en el tema técnico porque no soy un experto en economía, pero es evidente para todos que ya el mundo vivía una crisis de equidad, se estaba dando por lo menos desde 2009.

Mirando solo nuestra realidad latinoamericana, que conocemos mejor, todos nuestros países han dejado en evidencia sus fragilidades, debilidades, sus inequidades, sus desniveles de desarrollo hasta el punto que se vuelven intolerables porque ponen en riesgo el bien común.

Realidad colombiana

Claro que siempre va a haber profetas de la desgracia, quien quiere pescar en río revuelto o que por ideología piensa que cuando peor mejor. La democracia tiene eso, siempre está en el límite de poder ser manipulada porque la opinión pública se puede manipular, por un corto tiempo, se puede manipular, crear un clima de opinión para obtener un resultado parcial, concreto e inmediato: ser elegido, mantenerse en el gobierno… hoy no es solamente de aquí, es en el mundo, se juega a las polarizaciones.

¿Cuál sería el mensaje a quienes son gobernados?

Acabo de venir de dos viajes importantes, me he recorrido un tercio de Colombia, zonas difíciles, la mayoría de la población pide que la ayuden a salir de las consecuencias de la pandemia: trabajo, educación, salud, alimentos, vivienda, seguridad. Esos son los temas en los que la clase política tendrá que dar respuesta, tendrá que mostrar que está a la altura.

Mensaje de Navidad

Es una Navidad atípica, no la podemos celebrar como quisiéramos, se nos han ido seres queridos, a otros no los podemos abrazar. No poder estar juntos en un momento que es íntimo, la pandemia nos hizo pensar a todos en las importancia de nuestros seres queridos.