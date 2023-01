Alianzas de candidatos presidenciales: Iván Duque y Germán Vargas se invitan mutuamente

Durante un debate convocado por Camacol, los aspirantes debatieron sobre propuestas en vivienda, subsidios y construcción.

En cierto momento del encuentro, se dejaron tocar por el moderador, quien les preguntó por sus alianzas políticas. El mensaje de Vargas fue directo para Duque.

“Yo aspiraría a contar con el apoyo de ustedes en esa nueva coalición de gobierno, doctor Iván. No exclusivamente de ustedes porque la realidad política nos demostró que con el 20 por ciento será interesante la forma como se construye la mayoría”, señaló el exvicepresidente.

Propuesta que el candidato del uribismo le respondió con otra invitación:

“Que todos los sectores que estén dispuestos a trabajar en esta visión de futuro de legalidad equidad y sin triquiñuelas son bienvenidos para construir una mejor Colombia”, le dijo.

Tuvieron diferencias en muchos puntos, pero coincidieron en que hay que derrotar la candidatura de Gustavo Petro.

“Yo no vengo a dejar que este país se lo tome ese modelo que arruinó Venezuela. Ya demostramos este fin de semana que se le puede ganar y le vamos a ganar”, dijo el aspirante del Centro Democrático.

“Se ganó el primer gran round, las fuerzas de extrema izquierda no van a controlar por mucho que hubiesen querido el legislativo, de manera que ese fue un gran triunfo del certamen del domingo”, contrapunteó el exministro de Vivienda.

Este fue el primer cara a cara a cara de estos dos aspirantes a la presidencia de Colombia, que coincidieron en que sus contradicciones se pueden tratar con altura.