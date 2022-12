Alias ‘el Desalmado’ será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

La autoridad carcelaria (Inpec) informó hoy de la recaptura de Crístofer Chávez Cuellar, alias ‘el Desalmado’, presunto asesino de cuatro hermanos menores de edad fugado de la cárcel este domingo en circunstancias que se investigan y que, admitió, están plagadas de errores de seguridad.

En rueda de prensa, máximos responsables del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reconocieron que "hubo fallas en los protocolos de seguridad" que facilitaron que el delincuente escapara.

Chávez Cuéllar permanecía en la prisión de Las Heliconias, en Florencia, en el departamento de Caquetá, tras ser detenido el pasado febrero por el homicidio de cuatro menores de entre 4 y 17 años en esta región.

Las primeras investigaciones tras la fuga, descubierta en el conteo de presos de este domingo, señalaron que el criminal se habría escapado, al parecer, por una de las rejas que rodean la cárcel, que rompió con un cortafrío cuya procedencia se desconoce.

Los investigadores afirmaron hoy que no descartan que ‘el Desalmado’ poseyera la herramienta desde hace días y que estuviera esperando una ocasión propicia para utilizarla, algo que se habría dado cuando la prisión registró un problema eléctrico como consecuencia de un fuerte aguacero.

Además, la celda donde permanecía Chávez no tenía candado, reveló el director del Inpec, el general Jorge Ramírez, quien anunció que se investiga a al menos 20 uniformados de la prisión para determinar si hay cómplices en la fuga.

"Esta se da por una falla, unas deficiencias en la prestación de servicio, uno es la falta de un pasador, que debió haber sido colocado en una celda, y la aparición de una herramienta cortante que le permitió a esta persona salir", dijo en entrevista radial.

La hipótesis de que fue ayudado a la hora de escapar toma fuerza porque el criminal portaba un teléfono móvil en el momento de la fuga, indicó este lunes el director de la Policía, general Rodolfo Palomino.

"Esta fuga no se produce solamente con la genialidad perversa del delincuente. Esa fuga se produce porque seguramente hubo una cooperación por parte de quienes tienen la obligación de estarlo custodiando", aseveró en rueda de prensa.

Tras el incidente, Chávez será trasladado en las próximas horas a una cárcel de máxima seguridad por determinar, si bien figuran como candidatas Cómbita (Boyacá) La Picota (Bogotá) y Picaleña (Tolima), anunció Ramírez.