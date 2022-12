Alias ‘Gabino’ pide incluir a la sociedad civil en los diálogos de paz

El líder máximo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, habló de las negociaciones exploratorias que adelanta esa guerrilla con el Gobierno colombiano.

En la entrevista, concedida al portal Resumen Latinoamericano, alias ‘Gabino’ reconoció avances en los encuentros, a la vez que llamó a integrantes la sociedad civil para que tenga presencia en las negociaciones.

“Un proceso de paz donde la sociedad no tenga una participación protagónica y que los asuntos del modelo no se puedan discutir, no es ni paz ni proceso de paz”, declaró Rodríguez Bautista.