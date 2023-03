Enilce López: una jueza de Barranquilla ordenó su libertad definitiva

En la tarde de este martes, 7 de marzo de 2023, la jueza sexta de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla ordenó al Inpec dejar en libertad “de forma inmediata” a Enilce López, conocida como ‘La Gata’.

La controversial empresaria de Chance permanecía en casa por cárcel por nexos con el paramilitarismo y homicidio, entre otros delitos.

En la orden, la togada advirtió a los funcionarios del Inpec que si no se cumplía lo pedido se compulsarían copias disciplinarias y penales contra quienes no acaten la exigencia; sin embargo, no se llegó a esta instancia tras la revisión de la documentación que le daba la libertad a ‘La Gata’.

Entre tanto, se pudo confirmar que la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que se confirma que los procesos contra ‘La Gata’ en la justicia ordinaria se encuentra suspendida mientras se acepta o no su sometimiento a este tribunal de paz.

Por lo tanto, se notificó al centro carcelario El Bosque de Barranquilla retirar “de forma inmediata” el custodio en el lugar de domicilio de Enlice Lopéz y dar “cumplimiento a la suspensión de la pena”.

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero de 2023, se había ordenado la libertad de ‘La Gata’ al determinar que la empresaria ha demostrado un buen comportamiento durante su tiempo en detención y también tuvo en cuenta que presenta “un pronóstico de vida muy corto”.

La funcionaria que tomó la decisión indicó que Enilce López “tiene cáncer invasivo de tipopulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y en protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna”, reseñó Caracol Radio.

Sin embargo, dicha orden de libertad no se hizo efectiva en ese momento.

Enilce López, también conocida como La Gata o la empresaria del chance, fue condenada a 37 años de cárcel en medio del proceso del asesinato de Amaury Fabián Ochoa en el año 2000, un operador de peajes, y su vínculo con grupos paramilitares.

