Alias ‘Martín Sombra’ reveló que entrenó a un grupo de menores caníbales en las extintas FARC

Alias ‘Martín Sombra’, conocido como el carcelero de las FARC, contó detalles escabrosos de lo que fue el reclutamiento de niños en la guerrilla, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Su relato fue escueto y directo: sí hubo menores de 15 años en las filas de la extinta guerrilla.

“Eso no es un secreto para nadie el ingreso de los menores de edad. Mire, yo andaba con 'los Patos', chinos de 13, 14 años”, declaró el exguerrillero.

Incluso, ‘Martín Sombra’ dio detalles escabrosos de cómo entrenó a un grupo de 700 menores que hacían parte del campamento conocido como "el barrial" y otros menores a los que él denominó como "fuerza caníbal".

"Por decir, necesito una fuerza selecta, más que los otros, entonces los voy a mandar para Mapiripán... La gente no viene entrenada y le llegó a la prueba, entonces que hay uno para fusilar... ese se muere ya con consejo de guerra. Entonces, usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y comérselo. Por si en el transcurso del viaje no encuentra sino un gordo, una gorda o alguno, le mete el cuchillo y se come su pedazo de carne y sigue”, agregó.



Para este criminal, los niños y jóvenes eran fundamentales, ya que, según él, tenían mayor energía. También reveló qué tipo de entrenamiento se le daba a los menores de edad en las escuelas de las extintas FARC.

“Un joven aprende muy fácil, le gusta, me entiende. En cambio, usted va a llevar a una persona bien destartalada y bien viejos, eso es un problema, se va a agachar y 'ay', el muchacho no, el muchacho es un resorte... Se daban entrenamientos en explosivos, enfermería, comunicaciones, carreteras, formación de ingenieros de carreteras. (A) Marulanda le dio también les enseñara culinaria. Llevaron chinas para hacer comida”, indicó el exguerrillero.

Otro de los detalles que reveló ‘Martín Sombra’ en esta audiencia tuvo que ver con el nombre de quién supuestamente mando a asesinar a alias ‘Jesús Santrich’, ‘el Paisa’ y ‘Romaña’, asegurando que se trata de Jerónimo Aljure, disidente que no estaba conforme con lo pactado en el acuerdo de paz.