Alias ‘Rojas’ pagará 18 años de cárcel por asesinato de alias ‘Iván Ríos’

Un ex guerrillero de las FARC fue condenado a 18 años y tres meses de prisión por haber asesinado en 2008 a uno de los principales jefes de la mencionada organización rebelde, se informó el miércoles oficialmente.

La determinación contra Pedro Pablo Montoya, alias "Rojas", fue tomada en relación con el homicidio hace siete años de Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias "Iván Ríos", quien al momento de su muerte era uno de los siete integrantes del llamado secretariado o máxima línea de mando de las FARC.

Según la oficina de prensa de la Fiscalía, el fallo condenatorio fue proferido por un juzgado penal del municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas y a unos 182 kilómetros al noroeste de Bogotá.

"Rojas" salió a la palestra en marzo de 2008 por haberse aparecido en una unidad militar del noroeste colombiano con la mano derecha de "Iván Ríos" como prueba de que le había dado muerte.

También mató a la guerrillera alias ‘Andrea’, quien era mujer del jefe rebelde.

"Si yo no lo mato, él me mata a mí", aseguró "Rojas" en una entrevista con The Associated Press en una cárcel del sur bogotano en febrero de 2009. En esa oportunidad dijo no estar arrepentido por haber cometido el doble asesinato.

Rojas recibió una recompensa por haber dado muerte de Ríos. Actualmente está recluido en una cárcel de la ciudad de Valledupar, en el norte colombiano.

Desde fines de 2012 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.