Alias ‘Rojas’ tenía escoltas, pero no estaban con él: habla testigo del asesinato

No hay pistas sobre quién mató a Pedro Pablo Montoya, desmovilizado de las FARC que en 2008 mató y le cortó la mano a alias ‘Iván Ríos’.

Alias ‘Rojas’ fue ultimado por desconocidos en una vía de la vereda La Unión , a 20 minutos del casco urbano de Manzanares, en el oriente de Caldas.

"Era por ahí la 1:10 de la tarde. Estaba dándole el almuerzo a los caballos cuando sentí como una ráfaga. Me asomé y ya estaba el señor ahí en la carretera, estaba acompañado de dos mujeres y otro señor que venían con él", relató un testigo.

Otro de los habitantes del sector aseguró que fueron dos los atacantes.

“Eso nos cogieron por detrás”, sostuvo y dijo que no los alcanzó a ver porque estaban encapuchados.

Agregó que él hospedaba a alias ‘Rojas’ y a su compañera porque un amigo de ellos se lo había pedido.

"Este señor ‘Golondrino’ me dijo que si le podía prestar una piecita para guardar los corotos, que porque este señor estaba cansado de pagar arriendo y que no tenía con qué pagar arriendo, que mientras que ellos se cuadraban", afirmó.

"Ya cuando uno de los señores pidió auxilio, salimos y ya no había que hacer: el señor cayó muerto, lo pensábamos muerto; la camioneta también fue impactada, la pincharon", añadió.

Pedro Pablo Montoya, al parecer, tenía amenazas en la región relacionadas con unas tierras que buscaba para dedicarse al cultivo de peces.

“Verificamos en la inspección que hay dos denuncias en contra de él porque había algunos problemas en la toma o bocatoma del agua, pues la piscicultura necesita mucha agua y de pronto había inconveniente con los vecinos por la recolección de esa agua", dijo el coronel Luis Gómez, comandante de la Policía de Caldas.

Alias ‘Rojas’ en el 2015 fue condenado a 18 años de cárcel por aceptar haber asesinado y cortado la mano de su jefe, alias ‘Iván ríos’, cabecilla del frente 47 de las FARC, hecho ocurrido en zona rural de Aguadas, Caldas, en marzo de 2008.



Ahora estaba en justicia y paz y, aunque tenía escolta permanente de la unidad de protección de víctimas, en el momento de su asesinato no la llevaba.