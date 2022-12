Alias “sargento Pascuas”, décimo negociador de las FARC

"Miguel Ángel Pascuas Santos", conocido también como el "Sargento Pascuas", es el décimo negociador de las FARC para el proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que se iniciará en la primera quincena de octubre.

Actual comandante del Sexto Frente, que opera en el norte del Cauca, el "Sargento Pascuas" es el último de los fundadores vivos de las Farc, como quiera que junto a "Manuel Marulanda Vélez", o alias "Tirofijo", fue de los que en mayo de 1964 escapó hacia las montañas de la Cordillera Central tras la ofensiva del Ejército en la llamada Operación Marquetalia, que buscaba poner fin a los movimiento insurgentes campesinos y a las guerrillas liberales de la época.

Tal y como lo informó El Espectador el 13 de septiembre, el primer grupo de negociadores de las FARC salió del país rumbo a Cuba en febrero pasado. Rodrigo Granda, "Andrés París", "Marco León Calarcá". "Iván Márquez", segundo al mando de este grupo guerrillero salió de Colombia la semana pasada, y "Simón Trinidad", quien está preso en Estados Unidos, manifestó la semana pasada su deseo de colaborar con el proceso.

El segundo grupo, que servirá de apoyo a la mesa principal de negociadores (miembros no plenipotenciarios), es al que ingresa el "Sargento Pascuas" ya estaban delegados también "Jesús Santrich", "Hermes Aguilar", "Bernardo Salcedo" y "Rubén Zamora".

Por parte del gobierno estarán como negociadores el exvicepresidente Humberto de La Calle (cabeza del equipo), Sergio Jaramillo (Alto Comisionado para la Paz), los generales (r) Jorge Enrique Mora Rangel (del Ejército) y Óscar Naranjo (de la Policía); el exministro de Ambiente Frank Pearl y el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas.

¿Quién es el "sargento Pascuas"?

Nacido en los años 40, es el único fundador de las FARC que sobrevive. A pesar de su edad, debe estar por los ochenta años, "Miguel Pascuas" sigue muy activo en el Estado Mayor del Comando Conjunto de Occidente y comandando el frente sexto. En el primero de ellos tiene tareas de auditoria y verificación del cumplimiento del plan estratégico.

Está acusado por los organismos de inteligencia del Estado de ser el enlace con los bandas de narcotraficantes para sacar marihuana y cocaína por las montañas del Cauca hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Por eso, fue cobijado con circular roja de Interpol.

También se le atribuyen los ataques a los pueblos indígenas del norte del Cauca, específicamente las 14 tomas guerrilleras y los mil hostigamientos a Toribío. Después del estallido de la chiva bomba que casi destruye al municipio de Toribío el 9 de julio del año pasado, el gobierno ofreció una recompensa de $2.000 millones por Pascuas y ordenó trasladar la Tercera División del Ejército de Cali hasta Popayán así como acelerar la creación de un batallón de alta montaña en la zona. No obstante, en agosto pasado hubo una nueva incursión guerrillera en el municipio de Corinto (Cauca) también atribuida a "Pascuas".

Goza de respeto y ascendencia entre la tropa y los mandos de la guerrilla por su edad y por su carácter de líder histórico. Esa influencia de los mayores en las FARC quedó también en evidencia con la presencia de Martin Villa, tal vez, el que sigue en edad y antigüedad a "Pascuas", en el video en el que alias "Timonchenko", jefe máximo del grupo guerrillero, declaró abiertos los diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos.

En diciembre pasado, "Pascuas" le envió un mensaje al presidente Juan Manuel Santos, proponiendo sentarse a hablar de paz. El documento advertía, como lo repitiera hace dos semanas Andrés París desde La Habana, que no habría una rendición "de rodillas... al estilo del M-19".

El jefe de Estado, en una actitud inusual tratándose de un comunicado no oficial del secretariado de esa guerrilla, le contestó a Pascuas advirtiendo que el gobierno no se dejaría engaña.: "Le respondo al 'Sargento Pascuas' que aceptamos el diálogo, siempre y cuando nos demuestren que realmente quieren llegar a la paz. No vamos a dejarnos engañar una vez más".

Desde finales de los años 70 cuando llegó al norte del Cauca, "Pascuas" ha logrado crear en esas montañas un verdadero fortín para las FARC, al lado de comandantes como "Caliche", "Pachochino" y "Jerónimo". De hecho, hacia allá huía "Alfonso Cano" cuando fue abatido por la fuerza pública en noviembre del año pasado, en el sitio conocido como Chirrriadero, en inmediaciones de Suárez, municipio caucano. "Cano" había salido del Cañón de Las Hermosas por presión de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima, creada exclusivamente para neutralizarlo.

Los otros miembros del grupo de apoyo

En razón a su participación en pasados procesos de negociación, sus prontuarios o el desempeño de tareas con mayor visibilidad pública y resonancia en los medios de comunicación, los cinco miembros del equipo negociador de las FARC son más conocidos que los del comité de apoyo. Sin embargo, ambos desempeñan papeles relevantes en la negociación, al punto que en ausencia de los primeros, cualquiera de los del segundo equipo debe estar en capacidad de relevarlo.

Por eso, mientras los focos apuntarán más hacia Rodrigo Granda, alias "Ricardo Téllez"; Jesús Emilio Carvajalino, alias "Andrés París", "Iván Márquez", "Simón Trinidad" y "Marco León Calarcá", el grupo de apoyo les ayudará a nutrir la negociación.

El "Sargento Pascuas", entonces, pasa de hacer la guerra en el Cauca a negociar la paz en el extranjero. Sus compañeros en esa misión son:

"Jesús Santrich". Está en las FARC desde hace 27 años. Está encargado de la producción y difusión de la música alusiva a la guerrilla. Perdió la visión como consecuencia de una enfermedad degenerativa.

"Hermes Aguilar". Fue vocero de las Farc en los diálogos de Tlaxcala (México), en 1992 y está buscado internacionalmente debido a que la justicia paraguaya lo acusa de vínculos con el homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas. El caso Cubas conmovió a Paraguay, pues se trató de una operación de secuestro que comenzó en 2004 y sólo hasta febrero del año siguiente fue hallado el cadáver. Por primera vez en la historia paraguaya, una guerrilla colombiana aparecía vinculada de manera tan detallada en asesoría para secuestros fuera del país.

"Bernardo Salcedo". Es miembro de la Comisión Política Central, un órgano adscrito al secretariado. Participó en el proceso de paz entre las Farc y el gobierno Pastrana, aunque sin cargo específico en las mesas de diálogos. Su papel era más de acompañamiento de la mesa temática, que se encargaba de recoger las propuestas de los colombianos respecto a los temas que eran discutidos en la agenda. Fue cercano colaborador de ‘Alfonso Cano', el jefe de las Farc muerto en un operativo militar en noviembre de 2011.

"Rubén Zamora". Ingresó a las Farc en 1985, huyendo de la persecución a miembros de los partidos de izquierda. Es miembro del frente 33 y comandante político del Bloque Magdalena Medio. Su área de influencia es el Catatumbo. Fue acusado de tener colaboración con miembros de la Eta y ciudadanos venezolanos para atentar contra Álvaro Uribe y Andrés Pastrana en España. Es considerado un líder político. Entrenador de las milicias urbanas, es uno de los guerrilleros más activos en producción de artículos a través de internet.