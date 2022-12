Alias ‘Tista’, posible responsable de atentados a Policía en Barranquilla, es enviado a la cárcel

El juez de control de garantías lo envió a prisión por el delito de reclutamiento de menores, pero su abogado dice que los argumentos son débiles.

"Es un caso verdaderamente antiguo. El ICBF pasa un informe a la Fiscalía relacionado con unos menores que dijeron y ahí se arma todo lo que armaron hasta ahora. Pero no fue una investigación verdaderamente seria”, dice Reynaldo Yañez, abogado de ‘Tista’.



A su salida de la audiencia, alias ‘Tista’ insistió en su inocencia. El abogado de la defensa dijo que nada de lo que se le acusó públicamente fue expuesto por la Fiscalía en la audiencia.

"Mentira, nada. solo fue un solo delito. No le metieron más delitos. No le endilgaron más delitos. No dijeron que había hecho esto, esto, esto... es mentira", agregó el abogado.

El jurista anunció que posiblemente iniciará acciones de tipo penal contra quienes acusaron a su defendido.

"Yo pensaría que más adelante las demandas en contra de las personas que hablaron en los medios diciendo unas cosas que no son ciertas de una persona, solamente para decir que son eficientes. Eso se llama eficientísimo penal. Parecer eficientes y no serlo", dice Yañez.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad por parte del Ejército, se llevó a cabo la audiencia a puerta cerrada, en un juzgado de Paloquemao en Bogotá.



