Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, ingresó un caballo al Congreso

Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, protagonizó una increíble escena este martes, 27 de septiembre de 2022. El parlamentario llegó al Congreso montado en un caballo e ingresó con el mismo a las instalaciones.

“Porque el señor presidente del Senado manifestó que podíamos traer las mascotas, unos tienen gatos, perros, yo tengo mi caballito, que es mi mascota, yo no iba a desaprovechar ese papayazo”, dijo el senador Alirio Barrera.

Publicidad

#Atención El senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, entró un caballo al Congreso que, desde hace algunos días, es Pet-Friendly. #VocesySonidos



[HILO] pic.twitter.com/wysq1r5cPJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 27, 2022

Asimismo, Alirio Barrera celebró y agradeció que el presidente del Senado, Roy Barreras, permitiera el ingreso de las mascotas al Congreso de Colombia. Sin embargo, algunos cuestionaron que el congresista ingresara un caballo al Capitolio.

“La payasería sirve para salir en medios. No me imagino al Parlamento británico o canadiense con que vengan con ‘mascotas’ los congresistas. No es serio traer animales cuando no hay guardería o jardín para hijos de empleadas ni hijos de congresistas”, expresó Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, a través de Twitter.

La payasería sirve para salir en medios. No me imagino al Parlamento británico o canadiense con que vengan con ‘mascotas’ los congresistas



No es serio traer animales cuando no hay guardería o jardín para hijos de empleadas ni hijos de congresistas. pic.twitter.com/ecLAHbdlSb — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 27, 2022

Publicidad