Allanaron y destrozaron casa del alcalde de Usiacurí, Atlántico, por error

Un vidrio de la ventana principal roto y varios daños en el portón del garaje dejó la irrupción en la casa del alcalde William Bresneider.

“Comenzaron a golpear el vidrio para que yo abriera la puerta porque era un allanamiento. Llegaron a las habitaciones e incluso uno de ellos dijo ‘abran las puertas o las partimos a patadas‘”, detalló el funcionario.

Publicidad

Bresneider asegura, además, que los uniformados luego de hacer los destrozos y no hallar algo sospechoso fue cuando le pidieron identificarse: “les digo que soy la primera autoridad del municipio. Les pedí me explicaran qué estaba pasando y me respondieron que los mandó la Fiscalía 23 porque había una red de tráfico de comunicaciones. Después dijeron ‘lo sentimos mucho, nos equivocamos de casa’”.

El coronel Fernando Buitrago, comandante de la Policía del Atlántico, anunció una investigación para aclarar lo sucedido.

El alcalde dice que alguien debe responder por los daños.