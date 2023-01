Alrededor de 38 niños han muerto por desnutrición en La Guajira en 2018

La falta de alimentos y fallas en la prestación de servicios serían las principales causas de esta tragedia.

La muerte de niños por desnutrición en La Guajira va en aumento. Los menores de las comunidades wayú son las mayores víctimas de este mal que azota la zona norte del país. Debido a que están dispersos en el desierto, la obtención de alimento y la atención médica se complica.

"A veces solo comen al mediodía, y al día siguiente no tienen para comer, solo comen una sola vez al día, a veces comen desayuno y no comen almuerzo, o si tienen un poquito para la noche le dan y si no tienen pasan todo el día así, eso es lo que les pasa a los niños en las rancherías", declaró Betty Martínez Arpushana, madre de seis niños wayú.

Según el instituto nacional de salud, la cifra de muertes por desnutrición en el departamento ha aumentado en el último año. Mientras que en 2017 habían muerto 27 menores a la fecha, actualmente 38 niños han fallecido por física hambre.

Para el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, los grandes responsables son las EPS de la zona ya que no están haciendo su labor correctamente: "Ha ido aumentando la mortalidad infantil, lo mismo la morbilidad, entonces los indicadores no están reduciendo. Hay unos hallazgos importantes, estamos viendo que las EPS no están haciendo una buena caracterización, no están identificando los niños, no saben dónde están", declaró el superintendente.

Además de los señalamientos, Aristizábal anunció duras medidas para las entidades que no cumplan su función y prevengan la muerte de los menores: “Necesitamos es que las EPS empiecen a hacer esta labor, si no lo están haciendo pues tendremos que intervenir y seguirán saliendo las EPS que no están haciendo su labor".