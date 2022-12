Alto Comisionado de Paz afirma que la dejación de armas es un imperativo

La dejación verificable de armas por parte de la guerrilla es una condición para entrar en la fase de construcción de la paz, aseguró el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo Caro, en el XXIV Congreso Nacional Comunal.

“La desmovilización de las guerrillas es una condición necesaria para la paz. Si no hay una dejación verificable de armas por parte de las guerrillas de las Farc, y ojalá también del Eln, evidentemente no hemos llegado a la terminación del conflicto y el Gobierno no va a entrar en una fase de construcción de paz”, advirtió el Alto Comisionado.

Publicidad

Jaramillo Caro insistió en que son necesarias pruebas claras, verificables para el Gobierno y todos los colombianos, de que las guerrillas han puesto sus armas fuera de uso. Agregó que el actual es un proceso de paz territorial y que esa es la diferencia con los procesos anteriores, que en la mayoría de los casos no llevaron a cambios reales en los territorios, mientras el actual busca reversar los efectos del conflicto en ellos.

En su intervención ante 1.800 representantes de 35 Federaciones asistentes al XXIV Congreso Nacional Comunal, el Alto Comisionado anunció que el Gobierno Nacional buscará que las acciones comunales tengan asiento en el Consejo Nacional de Paz.

“Yo les puedo asegurar que haremos todo lo posible y necesario para que en la reforma que se va a dar de la estructura del Consejo Nacional de Paz haya presencia de las Juntas de Acción Comunal”, manifestó.