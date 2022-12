Alto oficial intercedió por Nicolás Gaviria, dice taxista que llevó al joven

El conductor, que trabaja en Chía, relató que le cobró 85 mil pesos a Gaviria y que acordaron que le pagaría 80 mil por trasladarlo a la Zona Rosa. “En ningún momento le dije 200 mil pesos”, afirmó.

Agregó que al llegar a su destino, el pasajero le pidió ver el taxímetro y él le respondió que “no hay taxímetro en Chía. Hay un cartón que da la empresa donde está el precio de los servicios. Me dijo, ‘si no me muestra el taxímetro no le pago la carrera, usted me está robando’. Le dije, ‘en ningún momento lo estoy robando señor’”.

Gracia contó que después de llamar a las autoridades, Gaviria “empezó a mandarles golpes a los de seguridad, a la policía y a tratarnos mal”.

Según el taxista, el joven llamó “al general (Rodolfo) Palomino y medios, que llegaran los de la televisión”. Entonces, precisó, hasta el lugar llegaron oficiales de alto rango. Uno de ellos, indicó, intercedió para que lo dejaran libre. “Él decía que lo distinguía desde niño, era muy allegado a la familia de él, no recuerdo el nombre”, explicó.

Sin embargo, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que señala que el director de la institución "nunca tuvo contacto telefónico con la persona en mención y nunca intervendría para defender a una persona involucrada en actos bochornosos que representan un irrespeto a la autoridad o que van en contra de la ley".

Entre tanto, el taxista precisó que “la policía me trajo la plata, los 80 mil pesos, después de tres horas de espera allá en el CAI. Firmé un papel donde queda claro que la policía fue la que me pagó la plata”.

También afirmó que en ningún momento algún taxista tocó o agredió a Gaviria, que maltrató verbal y físicamente a un grupo de uniformados que acudieron a atender un incidente con el taxista.

En medio del forcejeo con los uniformados, que estaba siendo filmado, les dijo frases como "usted no sabe quién soy yo" o "voy a llamar ya (al general Rodolfo) Palomino (director de la Policía Nacional) a decirle que ustedes me acaban de pegar". Además manifestó que era familiar del expresidente César Gaviria.

La víspera, el exmandatario emitió una declaración en la que aseguró: "No tengo ningún familiar con el nombre de Nicolás Gaviria", y calificó de lamentable que su nombre fuera utilizado para presionar e intimidar a las autoridades.

Los padres de uno de los uniformados agredidos le exigieron al joven que se disculpe públicamente.

Gaviria será procesado por el delito de violencia contra servidor público, que el Código Penal colombiano castiga con prisión de entre cuatro y ocho años.