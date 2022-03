Álvaro Uribe a juez que decidirá si precluye o no proceso: “Me preocupa lo que piense de mí”

Hoy se adelantó la última intervención en la audiencia en la que se define si se precluye o no el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

Durante la audiencia se vivió un rifirrafe entre el exmandatario y la juez, pues Uribe pretendía defenderse una por una de las acusaciones que se le han hecho durante las extensas audiencias.

Sin embargo, la jueza 28 con funciones de conocimiento le recordó que este no era el espacio procesal para su defensa y que solo podría pronunciarse para confirmar si estaba de acuerdo o no con la preclusión.

“Preocupándome mucho, señora juez, que su persona, señora juez, para formarse la opinión sobre los antecedentes del indagatoriado no pueda tener mi versión. Eso sí me preocupa muchísimo porque fueron largas horas, muchos días, donde repetitivamente me decían mentiroso, paramilitar, mafioso, oficina de Envigado, director de Aeronáutica de Pablo Escobar. Entonces yo pienso que pensará la señora juez de qué persona he sido yo”, le indicó Álvaro Uribe.

Este 27 de abril se conocerá si se precluye o no el proceso contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.