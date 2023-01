Álvaro Uribe arremetió contra la JEP por estar "extralimitándose" en caso de Jesús Santrich

Patricia Linares, presidenta del órgano, salió en defensa de su autonomía por pedir a EE. UU. mayores elementos probatorios para decidir sobre su extradición.

Según el senador, que se pronunció a través de un trino, “la extradición es un acuerdo de confianza entre países sobre el cual el país requerido no debería pedir más que la certificación del país requirente sobre la naturaleza del delito y la fecha”.

Y agregó que las “extralimitaciones de JEP conducirán a acelerar la modificación del texto de La Habana”.



Extralimitaciones de JEP conducirán a acelerar la modificación del texto de La Habana — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 28, 2018