Álvaro Uribe compartió gesto que James Rodríguez tuvo con niños de escuela de fútbol

A su cuenta de Twitter, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez subió un video en el que está reunido con el futbolista James Rodríguez y los niños de una escuela de fútbol situada en el corregimiento El Sabanal, zona rural del municipio de Montería.

El exmandatario agradeció a James Rodríguez por estar acompañando a los pequeños que se entrenan en esa escuela de fútbol del departamento de Córdoba.

“James es un gran estímulo para estos niños su visita. Ellos le tienen un regalo”, dijo Álvaro Uribe.

Ese regalo fue un sombrero vueltiao, mismo que James Rodríguez se puso de inmediato. Se conoció que esa escuela de fútbol tendrá el apoyo del Real Madrid, equipo español al que el deportista oriundo de Cúcuta llegó 2014 y en el que brilló varios años.

Gracias James por su generosa reunión con los niños de la Escuela de Futbol de El Sabanal, Montería pic.twitter.com/6PTwlh6xqG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2023

¿El nuevo amor de James?

De otro lado, James Rodríguez fue captado hace varios días en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos, acompañado por nada más y nada menos que Aleska Génesis , modelo venezolana a quien se le vio en un video supuestamente tratando de hacerle brujería a Nicky Jam. Se rumora que el deportista tendría un romance con la joven.

Las imágenes fueron compartidas el sábado 10 de junio de 2023 por La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión. El corto video recibió un sinnúmero de comentarios, algunos a favor de que exista una relación entre las personalidades, pero otros, muy en contra.

Incluso, internautas recordaron cuando, meses atrás, se viralizó un video en el que Aleska Génesis estaría tratando de hacerle brujería al cantante Nicky Jam, con quien mantuvo una relación durante algún tiempo.

"Puede que estén juntos, pero necesitamos una evidencia que Aleska le está haciendo brujería a James", "James, por favor, póngase la ropa interior al revés para que no le entre ninguna brujería 😂😂😂😂😂", "Algo se está cocinando" y "Te amo, James, pero no me gustas con ella, es peligrosa" fueron algunas opiniones en redes sociales.