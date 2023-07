Álvaro Uribe habla de audios del excandidato Óscar Iván Zuluaga sobre dineros de Odebrecht

Tras la revelación de audios en los que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga habría reconocido el ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció.



Según Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, en una reunión le negó haber recibido dineros de Odebrecht. También señala que le pidió a Oscar Iván Zuluaga aclararlo, pero eso nunca ocurrió.

Por medio de Twitter, el expresidente indicó: “Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías y le dije: “Daniel, ¿esto es verdad?” y me respondió: “no es verdad”, le expresé: “¿por qué no lo enfrenta?”. Nunca lo enfrentó”.

Publicidad

En otro de los apartes de un trinó, el exmandatario Álvaro Uribe señaló que “le dije a Óscar Iván Zuluaga: ‘Óscar -él quería ser candidato en el 2018- debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento’. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”.

Daniel García y Óscar Iván, Santos



Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



Ellos dijeron que fueron a Brasil,… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

A propósito de este escándalo, abogados y expertos aseguran que estos audios podrían ser válidos como prueba en el proceso contra Óscar Iván Zuluaga.

Publicidad

Y es que en las grabaciones, reveladas por la revista Semana, el excandidato Óscar Iván Zuluaga habla de destrucción de evidencia consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar, presuntamente, el ingreso de dineros provenientes de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña.

En los audios, que fueron grabados por su entonces director de campaña Daniel García Arizabaleta, hay un aparte que tiene hoy al excandidato en el ojo del huracán.

Publicidad

“Sí, le dije: 'padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”, dice el excandidato en la conversación.

Otro capítulo de estos audios impacta directamente a registrador nacional Alexander Vega, que en esta época se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional Electoral.

Publicidad

“Yo estuve en el Consejo Nacional Electoral y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo?: ‘Hombre, mire yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la verraca. Que él está hablando con el fiscal para que el fiscal no siga insistiendo en eso”, dijo Zuluaga en los audios.

Para Elisabeth Ungar, exdirectora de transparencia por Colombia, estos audios dejan muy mal ante la opinión pública al registrador: “es muy delicado que este personaje esté siendo cuestionado por estas declaraciones que se acaban de conocer. Desafortunadamente, el registrador ha estado involucrado en diferentes escándalos”.

Publicidad

Aunque aún se desconoce una fecha de imputación de cargos, el excandidato presidencial Oscar Iván zuluaga sería señalado por la Fiscalía de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Por su parte, su hijo David Zuluaga también es investigado por fraude procesal.

Publicidad

Cabe señalar que en medio de las conversaciones reveladas recientemente Óscar Iván Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga.