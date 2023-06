Álvaro Uribe se refirió a los falsos positivos en Colombia: “Duele y mortifica”

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, continúa escuchando a víctimas y victimarios en casos de falsos positivos en Colombia. Entretanto, el expresidente Álvaro Uribe habló en sus redes sociales sobre estos casos, más exactamente los que se cometieron en Dabeiba, Antioquia.

“De falsos positivos en Dabeiba aparecen casos con fechas anteriores a mi Gobierno, lo que no atenúa la gravedad de la traición”, trinó el exjefe de Estado.

Asimismo, pidió que se recuerden los logros de su política de seguridad, misma que fue denominada seguridad democrática: “A pesar de adversarios y traidores. Mis críticos no tuvieron que pedir permiso a criminales para hacer política. En todas las elecciones los violentos amenazan a nuestros electores”.

El pasado 28 de junio de 2023, el expresidente Álvaro Uribe también usó sus redes sociales para referirse a las ejecuciones extrajudiciales. Hizo referencia a los perpetradores que en su momento los negaron, pero que hoy dicen que sí ocurrieron.

“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan. Incluso la Fundación de Herbin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Dabeiba anterior a mi Gobierno y apoyamos esa defensa”, escribió.

Volviendo a la seguridad democrática, Álvaro Uribe indicó que los falsos positivos que ocurrieron durante su mandato la “mancharon”.

“Los (falsos positivos) cometidos durante mi Gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”, concluyó.

Falsos positivos en Antioquia

Este jueves, la JEP se trasladó a Medellín, ciudad donde se adelanta una nueva audiencia sobre los denominados falsos positivos. Uno de los temas centrales fue la victimización de los habitantes de calle para presentarlos como bajas en combate, otro horror en Colombia.

Muchas de las personas que hicieron su intervención eran madres, esposas, hijos o amigos de habitantes de calle. Según sus testimonios, se quedaron esperando el regreso de sus seres queridos, pues, desafortunadamente, la guerra se los quitó.

“Recordar la ilusión en esos muchachos contando que con la platica que se ganarían en ese trabajo, que les ofrecieron en una finca lejos de Medellín, cuando regresaran se comprarían una muda de ropa y un par de zapatos para subir a (ver) la familia... ‘la familia me ve estrenando y me recoge y no llego sucio’. Pero no regresaron, no bastó con ponerlos bonitos y la voluntad de no consumir un día antes de tan anhelada cita. Me decían: ‘Omaira, no vamos a consumir, vamos a lavar la ropita porque mañana alguien nos va a dar trabajo’. No bastó con eso”, relató Omaira Stella Montoya, de la red de habitantes de calle de Medellín.