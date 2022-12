Álvaro Uribe se reunió con Kofi Annan para hablar del proceso de paz

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe expresó hoy al ex secretario general de la ONU Kofi Annan su preocupación por la "violencia silenciosa" que vive el país y por la impunidad que puede generar el proceso de paz con las FARC.

Uribe se reunió hoy con Annan, que está de visita en Bogotá, con quien conversó sobre las negociaciones de paz con las FARC en Cuba y le expresó su visión del proceso, especialmente su temor a que no se haga justicia con los millones de víctimas de medio siglo de conflicto armado.

Según dijo a periodistas, le explicó a Annan que en Colombia se está debatiendo "entre la justicia restaurativa, que es la que busca resarcir a las víctimas, y la punitiva, que es la que dice que los grandes delincuentes tienen que ir a la cárcel".

Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010, considera que estos dos modelos de justicia deben ser complementarios y no se puede dejar de lado el uno para privilegiar al otro, y así se lo expresó a Annan.

"Para nosotros la justicia restaurativa no puede desligarse de la justicia punitiva, porque si no hay cárcel para los grandes delincuentes, para los responsables de atrocidades, así sea con sentencias reducidas, no se cumple la finalidad de reparar a la víctimas", afirmó el expresidente y ahora senador del partido Centro Democrático.

Tras su encuentro con el exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de Paz de 2001, Uribe recordó que Annan "fue el gran promotor de la Corte Penal Internacional y de la tesis de que los grandes delincuentes responsables de los grandes delitos tienen que ir a la cárcel".

En las negociaciones con las FARC se discute actualmente el tema de víctimas, que incluye verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Al mismo tiempo, en Colombia es objeto de debate el alcance que tendrá el modelo de justicia transicional que se aplicará a quienes firmen la paz.

Uribe expresó también a Annan su preocupación por lo que llamó crecimiento de la "violencia silenciosa" y "el control territorial de grupos terroristas" en varias regiones del país, donde, dijo, la ciudadanía está sometida al cobro de extorsiones.

El exmandatario agregó que también le habló a Annan de otros problemas del país, entre los que citó el rearme de grupos ilegales, la expansión de cultivos ilícitos, el reclutamiento de menores, el secuestro, la extorsión y "la falta de decisión del Gobierno para exigirle a los grupos terroristas la entrega de armas y de dinero para reparar a la víctimas".

Annan, que no dio declaraciones a la prensa, se reunió ayer con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y con miembros del Congreso, quienes le informaron de los avances del proceso de paz.

Bogotá