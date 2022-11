Amaranta Hank dijo que sería demandada por pegarle a vecino que estaba agrediendo a la novia

La periodista e influenciadora cucuteña Amaranta Hank aseguró, a través de sus redes sociales, que le pegó a un vecino que se encontraba agrediendo a la pareja y que por ello podría enfrentarse a un proceso judicial.

“Le pegué a un vecino que le estaba pegando a la novia y ahora me van embalar por lesiones personales”, escribió Amaranta Hank en su cuenta de Twitter.

Le pegué a un vecino que le estaba pegando a la novia y ahora me van embalar por lesiones personales. pic.twitter.com/p5xsXkJ1fx — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) November 1, 2022

El mensaje de la también exactriz de cine para adultos generó múltiples reacciones y entre ellas resaltó una de otra persona que afirmó haber vivido una situación similar.

“Yo me metí en un problema similar por defender a una vecina a la que el marido estaba golpeando, arrastrándola y al día siguiente ellos estaban como si nada. Desde ese entonces no me meto en asuntos de parejas”, señaló un usuario identificado como Mario Mojica Cuello.

Amaranta Hank vio este comentario y no dudo en responder que en su caso “exactamente eso pasó”.

Exactamente eso pasó. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) November 1, 2022

Otros usuarios que aseguraron ser abogados le indicaron que “eso no es un embale” para ella y desearon que ojalá salga bien librada de esa situación. Entretanto, algunos afirmaron que “podría poner la denuncia por violencia intrafamiliar contra el señor”.

“A ver si le quedan ganas de volver a pegarle a una mujer y de seguir con la denuncia por lesiones. Lo importante es dejar claro que la violencia contra la mujer no es un asunto privado”, apuntó una tuitera.