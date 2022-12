Amarga celebración de Halloween: niño de 4 años cayó en una zanja y se ahogó

En un descuido de su familia, al parecer, se acercó al enorme hueco lleno de agua, originado por obras de alcantarillado que se adelantan en Valledupar.

Conmocionados están los habitantes de la urbanización Lorenzo Morales en el sur de la ciudad, pues aseguran que esta tragedia se había podido evitar.

“Mi hijo el mayor, de cinco años, llegó a decirme que (su hermano) se estaba ahogando. Mandé a mi hermano y ya mi hijo estaba abajo en el hueco, en la construcción que están haciendo de la carretera", cuenta Andriana Cadavid, madre del menor fallecido.

El pequeño, que se encontraba con otros niños, salió a pedir dulces y llegó hasta las obras de mantenimiento.

"No se ve que fuera un hueco sino un charco normal, cualquier pisa y se va ahí. Ya le habían dicho (a los obreros) que pusieron señalización, pero dijeron que eso no se podía tapar”, asegura Yurley

Contreras, abuela de la víctima.

Por su parte, la Gobernación del Cesar le pidió una explicación a la empresa responsable de la obra.

"No quisieron dar un permiso para que se pudiera seguir con la obra, ellos dejaron ese hueco ahí mientras daban el permiso y mira hasta donde se ha ido", afirma Erika Vega, líder comunitaria.

Son más de 1.500 familias que viven en la urbanización y piden que se finalicen las adecuaciones lo más pronto posible.

