Amarrado a un poste terminó trabajador de Electricaribe durante protesta de usuarios

Entregaba recibos cuando fue blanco de la ira en el barrio Carrizal de Barranquilla, donde reclaman porque apagones y cortes dañan electrodomésticos.

En medio de la agresión, el hombre fue obligado a grabar varios mensajes.

“Me tienen secuestrado porque están llegando las facturas caras y se va y viene la luz. Tienen más de un mes con la luz baja, para que me haga el favor y colabore Electricaribe”, dijo en una de las declaraciones forzadas.

Ante la presión de la Policía, que exigía que se soltara al trabajador, una mujer se le sentó encima con el fin de evitar que lo liberaran.

Electricaribe rechazó los hechos en los que el funcionario permaneció atado por lo menos durante 40 minutos.

“Mientras no se judicialice a algunas personas que cometieron este tipo de actuaciones, esto no va a cesar”, dijo Betty García, gerente de Electricaribe.

Un abogado penalista, consultado por Noticias Caracol, advirtió sobre el riesgo de extralimitarse en este tipo de protestas

"¿Qué puede suceder? Que algún fiscal no considere que es un derecho de protesta sino que se está sobrepasando, que es un secuestro simple", indicó Roberto Tapia.

Este año, en la región, ya suman 28 los trabajadores de Electricaribe retenidos por la comunidad.