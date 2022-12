Amarran y cachetean a supuesto ladrón en Ibagué: "No me vaya a pegar, socio"

Un nuevo caso de justicia por mano propia se presentó en el barrio Prados del Norte, en Ibagué. Una pareja de ladrones hurtó el celular de un ciudadano que se desplazaba por la calle. Los sujetos trataron de huir en una motocicleta, pero la comunidad reaccionó y atraparon a uno de los señalados delincuentes.



Un vecino relató a un medio local que "la gente impidió que uno de los ladrones se volara, pero el muchacho reaccionó agresivo y tocó amarrarlo a un árbol para entregárselo a la Policía".

"Eso no se hace, ¿oyó? ¿Su mamá no le pegó?", dijo un ciudadano mientras le daba cachetadas al señalado ladrón, quien respondió: "No me vaya a pegar, socio. Yo ya llamé a mi cuñado que es policía".

#Ibagué | 😡Atraparon, amarraron y golpearon a un joven señalado de robarse un celular en Prados del Norte



Más detalles: https://t.co/Y1bvrurTPl pic.twitter.com/kCeXdnSSAq — El ⭕lfato (@Elolfato) November 29, 2022