Ambientalistas piden renuncia del ministro Murillo tras tragedia en Barrancabermeja

Hicieron un plantón en Bogotá como protesta. “Les pediría que vengan a ayudarnos a solucionar el problema”, respondió el funcionario.

Y es que para los manifestantes el Gobierno no reaccionó de manera oportuna tras el derrame de petróleo y no prestó atención a ciertas advertencias.

“Creemos que esta situación no es aislada, hay una situación grave en la región, ha habido continuos derrames. Este derrame en sí mismo, en cualquier lugar del mundo, ya habría ameritado la renuncia de un ministro", aseguró Tatiana Roa, vocera de la ONG Censat Aguaviva.

El ministro Luis Gilberto Murillo se defendió y dijo: “me sorprende mucho que algunos oportunistas utilicen esto para jugar a la política”,

