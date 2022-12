Amenaza de racionamiento: ¿qué pasó con la platica del ‘cargo de confiabilidad’?

El cargo por confiabilidad es un sobreprecio a las tarifas de energía que los colombianos han pagado durante más de 20 años para generar un fondo que ayude a sortear problemas de generación de electricidad como los que actualmente están surgiendo por cuenta del fenómeno de El Niño. Han sido más de $18.000 millones recaudados.

A pesar de este pago adicional, los ciudadanos que han acatado la recomendación de consumir menos energía no se explican por qué las tarifas en sus facturas les cobran como si hubieran derrochado el recurso.

Pero la duda no son rumores ni especulaciones únicas de los usuarios. La Defensoría del Pueblo también ha pedido explicaciones sobre qué pasó con el dinero del cargo de confiabilidad. “En este momento estamos enfrentados a un racionamiento”, asegura la delegada para Derechos Colectivos, Martha Alonso.

Ante el inconformismo por la posibilidad de un posible apagón, el Ministerio de Minas y Energía asegura que por el momento no se contempla. Sin embargo, fallas de hidroeléctricas como Guatapé y Termoflores han obligado a un plan de choque: importar energía desde Ecuador. O “integración energética” como lo llama Tomás Gonzalez, jefe de esa cartera.

Mientras el Gobierno responde la duda del apagón, aclara el paradero del cargo de confiabilidad y analiza o rechaza volver a la Hora Gaviria, ahorradores y derrochadores de la electricidad se preguntan: ¿será que esa platica se perdió?