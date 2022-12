Las personas que amenazan a Ricardo Ruidíaz le dieron hasta el mediodía de este viernes para abandonar el país.

"Recibí una llamada donde me advertían que me quedaban pocas horas", denunció.

El panfleto llegó a su lugar de trabajo, firmado por un grupo que se hace llamar 'Colombia diga'.

Las autoridades investigan el hecho.

Por ahora, Ricardo dice que no se irá del país y que seguirá defendiendo los contenidos de la comunidad LGTBI.