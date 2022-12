Amenazan a periodista de El Espectador por informe de minería ilegal en el Cauca

La publicación de un artículo sobre minería ilegal sería la causa de la amenaza que recibió Edinson Bolaños, corresponsal de El Espectador en Popayán, Cauca, dijo el director del diario.

“Alguien que se identificó como Felipe, inicialmente dijo que era un amigo y le dejó saber que había molestia por lo que estaba publicando, que eso podía tener consecuencias”, manifestó Fidel Cano, director del diario El Espectador.

“No entiendo por qué estas publicando cosas que no son, a veces en la vida uno se lleva sorpresas y que esas sorpresas no se las vaya a llevar por estar publicando cosas que no son, oíste? Me vas a conocer muy pronto”, dice el audio de la llamada recibida por Bolaños.

El periodista cree que detrás de estas intimidaciones están las personas mencionadas en el reportaje y confesó que teme por su seguridad.

“No puedo acusar a nadie directamente pero sé que hay muchos intereses de por medio y gente que vive de este negocio”, aseguró el comunicador, al agregar que teme que quienes realizaron la llamada materialicen esta situación.

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades que, a su vez, anunciaron medidas de protección para el periodista.