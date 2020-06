Amenazan a personal de salud en Chiquinquirá tras denuncias por muerte de familiar de concejal

En un mensaje publicado en redes, Jairo Páez, concejal de San Pablo de Borbur, aseguró que su familiar presentaba un cuadro de afección respiratoria, el 17 de junio, la llevó a un centro particular donde le tomaron algunos exámenes con resultados, según él, normales y en la noche, al llevarla al hospital, falleció.

“El hospital activa inmediatamente el protocolo del COVID-19 con una irresponsabilidad total, sin tomar un examen, sin tener nada certificado que ella tuviera el COVID-19”, denunció Páez.

Según el concejal, su hermano intentó ingresar al cementerio y las autoridades no se lo permitieron por protocolos. Por eso el concejal solicitó investigar.

“Que nos ayuden a investigar qué es lo que está pasando en el hospital regional de Chiquinquirá o si es verdad, como se especula por ahí, que se ha convertido en un cartel del COVID-19”, insistió el cabildante.

Mauricio Obando, alcalde de San Pablo de Borbur, declaró que la fallecida dio negativo en una prueba de coronavirus.

“Esto lo hacemos con el propósito general de dar un parte de tranquilidad a la comunidad de San Pablo de Borbur, decirles que hasta la fecha no se ha presentado ningún caso positivo", dijo.

En medio de ese contexto, personal de salud del hospital recibió amenazas y pidió protección de las autoridades.

“No más agresiones, no más violencia al personal de salud, no más amenazas, no más intolerancia, estamos para ayudarte”, decían unos mensajes que cargaron los trabajadores a modo de protesta.

El concejal Páez expresó que no están de acuerdo con las intimidaciones que le realizaron al personal médico en las redes sociales.