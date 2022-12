América Latina tiene el reto de prolongar este buen momento económico: Santos

El mandatario se refirió al tema durante su intervención este sábado en la IV Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac - UE), que se cumplió en Santiago de Chile.

Al reiterar que la actual es la década de América Latina, el presidente Juan Manuel Santos consideró que ahora el gran reto es ver "cómo hacemos para poder prolongar ese buen momento".

Explicó que la mayoría de países latinoamericanos muestran indicadores económicos y sociales positivos, entre ellos Chile, México y Colombia.

"De manera que estamos en la fotografía de una época muy importante y muy positiva", dijo, y reiteró que ahora el reto es "cómo hacemos para que esto no sea algo momentáneo. Cuántas veces no hemos estado en buenas situaciones y, por una u otra razón, no las hemos aprovechado. Ahí comienzan los desafíos".

El jefe de Estado señaló que uno de los factores más importantes para sostener un crecimiento alto en el tiempo es la productividad, la innovación, la importancia que se les dé a la ciencia, la tecnología y el capital humano, sin lo cual -sostuvo- "el crecimiento y la sostenibilidad no son posibles".

"Por eso hay un desafío muy importante. Pero el desafío más grande para poder realmente sostener en el tiempo ese buen momento, tiene que ver con algo muy importante que se llama gobernabilidad", dijo.

Y puntualizó: "En el caso colombiano, lo hemos hecho. Hemos aprovechado este buen momento y hemos querido generar una gobernabilidad suficiente que nos permita tomar medidas estructurales, reformas de fondo que nos permitan prolongar este buen momento en el largo plazo".

Cabe destacar que la Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea es un acontecimiento internacional del más alto nivel que reúne a líderes empresariales y políticos de ambas regiones, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las empresas de América Latina y El Caribe con las de la Unión Europea.