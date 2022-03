¿Amnesia de un asesinato?: las preguntas que dejan versiones sobre asesinato de Álvaro Gómez

Este jueves, la JEP espera escuchar nuevamente la versión de Piedad Córdoba por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, un caso en el que las extintas FARC asumieron la responsabilidad, pero sin que aún hayan presentado las pruebas.

El 25 de septiembre de 2020, a través de una carta, la exguerrilla asumió la responsabilidad por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Sin embargo, hasta el momento, ante la JEP, solo Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y quien supuestamente coordinó el asesinato, ha hablado de esa responsabilidad. Los otros integrantes interrogados por el caso han respondido con un común denominador: solo se enteraron del caso por lo que escucharon.

“Yo oí como oficialmente que había muerto, pero eso fue con el tiempo, eso no fue inmediatamente”, indicó Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC.

“Uno hasta ahora es que dice: esto lo hizo las FARC”, dice el desmovilizado Reinel Guzmán.

Ante la JEP, Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada, manifestó que había dos personas que podían dar fe de la autoría del crimen. Uno de ellos, Jaime Alberto Parra, conocido en la guerrilla con el alias de ‘el Médico’. Sin embargo, en su versión, Parra señala que poco recuerda varios hechos del conflicto, según él, por cuenta de un accidente que le afectó la memoria.

“Yo tengo un problema y es que a partir de ese accidente que yo tuve, yo tuve una inflamación cortical y eso me disminuyó, me borró una parte, como de la parte de alrededor del accidente, ese tiempo a mí se me borró y he tenido problemas con eso”, sostuvo.

Cuando le preguntaron detalles del caso Álvaro Gómez Hurtado, su versión se limitó a decir que solo conocía aquello que le informaron desde el secretariado.

Farid Samir Benavides, magistrado auxiliar de la JEP: “¿Sabe usted quién asesinó al señor Álvaro Gómez Hurtado?”

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “Internamente toda esa información nos llegó a nosotros”.

Farid Samir Benavides, magistrado auxiliar de la JEP: “Cómo llegó esa información, deme detalles de cómo llegó esa información”.

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “Esa información llegó a raíz, pues yo creo que fue así, que eso llegó a través del secretariado que hizo, dio como una información, pero un poco cerrada”.

El interrogatorio lo hizo el magistrado auxiliar Farid Samir Benavides, quien insiste en los detalles sobre la forma como alias ‘el Médico’ conoció sobre los hechos.

Farid Samir Benavides: "¿Cuándo lo supo usted más o menos?"

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “Yo creo que yo supe eso, que no fuera como de oídas, por ahí como a los ocho años”.

Farid Samir Benavides: “¿Y quién se lo contó?”

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “Internamente hubo como una información ahí, se sintió que esa información no debió haber salido”.

Farid Samir Benavides: “¿Quién se lo contó exactamente, cómo fue?

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “O sea, esos son los comentarios que hacemos nosotros como en el corrillo”.

Farid Samir Benavides: “¿O sea alguien le dijo: ‘parece que mataron a Álvaro Gómez’?”

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “Eso”

Farid Samir Benavides: “¿Y lo mató quién?”

Jaime Alberto Parra, exintegrante de las FARC: “Parece que fuimos nosotros, parece que fuimos nosotros”.

Sobre las razones por las cuales las extintas FARC no asumieron la autoría del asesinato en ese entonces, alias ‘el Médico’ dijo que a Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo', entonces jefe máximo líder de la guerrilla, no le gustaba exhibir ese tipo de hechos.

La otra persona que según Julián Gallo podría dar detalles de esos hechos es Reinel Guzmán, también exintegrante de las FARC, quien sin embargo ante la JEP aseguró lo contrario y dijo desconocer los hechos alrededor de la muerte de Álvaro Gómez.

Otra de las comparecientes que entregó su versión sobre lo ocurrido con Álvaro Gómez Hurtado en 1995 fue Adela Pérez Aguirre, alias ‘Camila’, considerada la alumna estrella de alias 'Mono Jojoy’ en la guerrilla y autora del atentado contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con un libro bomba en diciembre de 2002.

Adela Pérez, quien era la encargada de la inteligencia estratégica de la RUAN (Red Urbana Antonio Nariño), grupo de las FARC que supuestamente ejecutó el asesinato de Gómez Hurtado, negó que haya hecho cualquier tipo de seguimiento o estudio previo al líder político.

“Nunca pasé un informe de esa magnitud como la que usted menciona porque no era parte de mi tarea, era más toda la información que cumpliendo mi labor y si durante estos años se basó en la actualización de información general”, dijo Pérez.

17 meses después de que el antiguo secretariado de las FARC se atribuyera el magnicidio, la única que parece tener información detallada del caso es la electa senadora Piedad Córdoba, quien asegura que se enteró de lo sucedido por una pareja que la citó en septiembre del 2020 para darle detalles de lo ocurrido. Según el relato de esa pareja, el ‘Mono Jojoy’ estaba al tanto de los hechos y felicitó al hoy senador Julián Gallo por el asesinato, en un campamento llamado La Escalera, en el Yarí.

En su versión ante la JEP, la electa senadora afirma que decidió publicar esta versión mediante trinos ya que tenía seguridad de que las extintas FARC no contarían nada de lo sucedido.

“Ellos no iban a decir nada. Yo fui la que desaté la noticia. ¿Y ese 4 de septiembre por qué lo hice yo? Ya tenía conocimiento de como hace 15 días, pero lo hice porque estaba en reunión Santos, Lozada, Timochenko, Iván Cepeda y entonces yo le pregunté que si estaban reunidos para contar la verdad de quien había asesinado a Álvaro Gómez”, dijo.

Pero ante la JEP, Córdoba no solo habló de las FARC, sino que también dijo que, según el hombre que le disparó a Gómez Hurtado, el asesinato también lo estaban planeando los militares. Hoy, sin embargo, ese hombre que supuestamente hizo parte de la guerrilla no aparece.

“Él me dijo a mí que a él lo iban a matar los militares, por qué, no sé. Que a él lo iban a matar los militares pero que ellos se adelantaron y lo mataron”, explicó Córdoba.

La electa senadora dio nombres como el de Fabián Ramírez, exintegrante de las FARC que, según ella, fue testigo directo de lo que ocurrió el 2 de noviembre de 1995. E incluso aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos sabía esta versión. El próximo jueves 24 de marzo ella dará una nueva versión de estos hechos por petición de las víctimas, ya que en lo que declaró anteriormente no se les permitió su participación.