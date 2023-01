Anciana que murió de coronavirus en Cundinamarca se negó a que la conectaran a un respirador

La mujer de 81 años, que llegó consciente a un hospital en Chía, no tuvo contacto con personas del exterior y tampoco viajó. Sus tres hijos están aislados.

Autoridades sanitarias creen que se pudo haber contagiado del COVID-19 entre el 11 y 13 de marzo, cuando viajó de Zipaquirá a Bogotá para cumplir con unas citas médicas.

“Una paciente con antecedentes de hipertensión, diabetes”, dijo Diego Alejandro García, gerente para la emergencia en Cundinamarca, sobre esta paciente.

Días antes de ser hospitalizada, la anciana había sido sometida a un examen para establecer si era portadora del coronavirus.

Cuando se enteró de que tenía la enfermedad, la señora de 81 años les dijo a los especialistas que no quería “maniobras extremas, no quiere ser ventilada, se dialoga con su familia y los médicos consideran no realizar maniobras extraordinarias y por eso fallecer el día de ayer (miércoles)”, detalló García.

Los tres hijos de la mujer no presentan síntomas relacionados con el coronavirus. Sin embargo, “están en aislamiento, en seguimiento, tendremos que tomar pruebas a los siete días después del contagio para ver el estado”, agregó el funcionario.

En Cundinamarca se han informado 42 casos positivos, de los cuales dos se encuentran en unidades de cuidados intensivos.