Anciana que no tiene ni para el bus es acusada de enriquecimiento ilícito

María del Carmen Monroy vive en una habitación, ubicada en el suroriente de Bogotá, con su hija y un nieto. Se dedica a servir tinto y hacer mandados en una empresa, mandados que la tienen hoy en problemas.

Entre las tareas que le habían asignado sus jefes estaba los cheques por los recobros que hacía la EPS al Fosyga.

Monroy es señalada de haberse mil millones de pesos, de los que asegura no ha visto ni dos mil pesos. Se dedica, junto con su hija, a hacer pasteles y empanadas, con lo que se rebuscan para sobrevivir.

La anciana estuvo detenida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y le habían otorgado habitación por cárcel porque ni siquiera casa tiene; un hermano le permite vivir en una habitación de su vivienda.

Además, no tiene cuentas bancarias, no tiene bienes y está sin trabajo.