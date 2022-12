Andrés Giraldo admite que se reunió con Bula, aunque mucho después de la campaña

El nombre de Andrés Giraldo salió a la luz pública cuando el excongresista Otto Bula lo señaló de recibir un millón de dólares por parte de la multinacional Odebrecht para la campaña de Juan Manuel Santos.

Este jueves, en entrevista con Blu Radio, el empresario Giraldo negó haber recibido dinero de Bula. “Es falso, perverso y tiene uno fines que no conozco”, expresó. Aunque afirmó que sí se reunió con el exsenador por sugerencia de una persona conocida, dijo que lo hizo después de la campaña presidencial.

“Eso fue a comienzos de 2015, hasta donde me acuerdo. La entrevista con él fue mucho después (de la campaña)”, ratificó. “Hasta donde me alcanza (la memoria) puedo haber sido o muy a finales de 2014 o a comienzos de 2015”, añadió.

En otro de los apartes en la entrevista, Giraldo señaló que Bula insistió en reunirse con Roberto Prieto, gerente de la campaña ‘Santos Presidente 2014'. Buscaba “establecer relaciones” y todo su interés se “volcó a hacer una alianza”. Sin embargo, aclara que no sabe qué tipo de nexos.

No he tenido relación comercial o financiera con Bula: Giraldo

Andrés Giraldo asegura que el mismo Prieto relacionó a Bula con Mario Uribe, lo que lo hizo dudar sobre las intenciones del excongresista. Al “googlear” sobre el exsenador, “encontramos un montón de conductas del señor”, dice el empresario.

A partir de esa información, afirma, decidió no volverse a reunir con Bula. Sin embargo, manifiesta que no recuerda si después de esa determinación volvió a encontrarse con el exfuncionario hoy preso por supuestos sobornos por parte de la multinacional Odebrecht.

“Insisto, eso fue mucho después de la campaña. No me habló de la campaña, no se habló de Odebrecht, no se habló de Gamarra, ni de ningún proyecto vial”, dijo.

Según la declaración de Bula ante la Fiscalía, Giraldo habría sido el hombre que recibió, en dos reuniones, un millón de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.

