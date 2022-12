Andrés Pastrana dice que salió del país por asuntos personales

El expresidente confirmó que salió del país pero no por razones de seguridad como informó su partido, sino por motivos personales.

El Partido Conservador, al que pertenece Pastrana, dijo hoy en un comunicado que el expresidente se había ido de Colombia por supuestos cambios en el esquema oficial que lo protege a él y su familia, pero el propio político desmintió esa versión.

"Antes de salir del país por asuntos personales el gobierno reincorporó el personal de mi confianza al esquema de seguridad", escribió hoy Pastrana en su cuenta de Twitter.

Previamente el Partido Conservador había expresado su "solidaridad al exmandatario conservador y su familia" y solicitado "al Gobierno Nacional le sean dadas las condiciones necesarias para su regreso a Colombia lo antes posible".

Pastrana dijo a comienzos de semana a periodistas que el Gobierno iba a alterar el modelo de protección que le fue asignado como expresidente y que se iría del país sino si no se le garantizaba su seguridad.

Luego de esas declaraciones, la Policía colombiana dijo que no haría cambios en la seguridad del expresidente.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, atribuyó el pasado martes a "un malentendido" el posible cambio en la protección de Pastrana y aseguró que su seguridad la mantendría "intacta" la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende de esa cartera.