Andrés Pastrana dice que se va del país porque retiraron su esquema de seguridad

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango (1998-2002), se planteó hoy salir del país con su familia por el cambio de su esquema de seguridad del que se mostró sorprendido y por el que no le dieron razones específicas.

Pastrana, que ha sido crítico del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aseguró que hasta el momento no le han explicado el por qué le retiran el edecán que había escogido hace varios años para manejar su seguridad y la de su familia.

"Hasta hoy oficialmente no tengo conocimiento de las razones", señaló Pastrana.

Dijo que el general William Salamanca, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, le recomendó que saliera del país.



"Estoy viendo si ya mañana puedo salir u hoy, porque la verdad si me quedo es una irresponsabilidad con mi familia y conmigo mismo, porque si tuviera claro todo, hasta me quedo, pero si no tengo ninguna información prefiero salir hasta resolver el caso", señaló.

Agregó que no puede entregar a una persona que no conozca la seguridad de su familia, y que desde ayer a las 11 de la mañana no tiene esquema de seguridad.

El expresidente mostró su preocupación pues recordó que en su gobierno extraditó 120 capos del narcotráfico, combatió la guerrilla y tuvo 97 atentados para asesinarlo "creo que poca gente puede contar esa historia", afirmó.

Pastrana se refirió además a la salida de la cárcel del exjefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez alias "Popeye", quien fue uno de sus secuestradores en 1988 cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá.

"Hay cosas muy preocupantes de nuestra justicia en Colombia cuando uno cuenta que una persona que ha asesinado a 400 colombianos y más de 1.500 indirectos sale de la cárcel, puede ser un sistema judicial que tenemos que revisar", aseguró.

Tras conocer las declaraciones de Pastrana, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional confirmó que no modificará su esquema de seguridad, luego de que él pidiera no cambiar a su escolta.

"Se contempló la posibilidad de retirar a un coronel de la escolta del ex presidente Pastrana por la antigüedad del oficial y para que cumpliera actividades operativas, se contempló pero no se hizo", explicó el general William Salamanca.