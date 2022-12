Andrés Pastrana no apoyará a Santos, pero tampoco a Zuluaga

El expresidente colombiano Andrés Pastrana destacó en una misiva que la paz pertenece a todos los ciudadanos y no a una persona en particular, en referencia a Juan Manuel Santos , quien aspira a la reelección a la jefatura del Estado frente a Óscar Iván Zuluaga . (En contexto: Cuarenta de 60 congresistas conservadores apoyan reelección de Santos).

En su carta, el exmandatario, quien durante la primera vuelta apoyó a la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez , anunció que se aparta del debate electoral de cara al 15 de junio.

"Considero que le sirvo mejor a la paz, a mi país y a mi partido al darle paso a las nuevas generaciones, sin que mi vida interfiera el avance arrollador de un discurso renovado, fresco y optimista", afirmó.

"La presencia de un expresidente en esta recta final sirve mejor desde las graderías", dijo Pastrana en alusión al expresidente Álvaro Uribe, quien apoya a Zuluaga. (Vea también: Conservadores están divididos frente a segunda vuelta).

Por otra parte, instó a la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez a que se postule para dirigir el partido.

"En estos momentos decisivos, el Partido Conservador -el partido de la paz- no puede estar hoy en mejores manos. Marta Lucía Ramírez es una conductora sabia y serena para estos tiempos turbulentos", resaltó.

Ramírez, quien fue tercera en la primera vuelta de las elecciones del domingo pasado, estaría cerca de un acuerdo con Zuluaga para la segunda ronda, mientras que la mayoría de congresistas de su partido apoya la reelección de Santos. (Zuluaga vs. Santos: la segunda vuelta ya comenzó).