Ángela María Robledo es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro

Se conocía que sería una mujer y en la baraja se había hablado de Nigeria Rentería y Cecilia López. La decisión “pretende unir a las regiones”, dijo el candidato.

Tras días de hermetismo y de mucha especulación, finalmente fue presentada quien acompañará a Gustavo Petro en el tarjetón presidencial. Un proceso en el que se ventilaron varios nombres, como el del exmagistrado Iván Velásquez y el del senador Juan Manuel Galán.

No obstante, Petro se decidió por una mujer: la psicóloga Ángela María Robledo, quien además es congresista por la Alianza Verde.

“Atrae todo el ánimo progresista, democrático y femenino. En una democracia, si la democracia no es femenina no hay democracia, entonces Ángela María Robledo es nuestra candidata a vicepresidente de la República", señaló el candidato de Colombia Humana.

Más allá de las aptitudes de Robledo, su nombramiento es una movida estratégica para copar espacios en la militancia de la Alianza Verde, partido que hace parte de la coalición de Sergio Fajardo y del que ella dice ya se retiró para evitar la doble militancia.

"Radiqué hace pocos minutos la carta de renuncia a la Alianza Verde, sin embargo hay una sentencia emblemática del 2005 que señala que para la fórmula de presidencia y vicepresidencia no hay doble militancia”, indicó Robledo.

Una renuncia y un anuncio que no fue bien recibido por otra candidata vicepresidencial, Claudia López, quien le lanzó esta pulla a Robledo justo cuando se estaba inscribiendo la llave.



Horas antes, la candidata vicepresidencial le había lanzado este dardo a Claudia López:



Reconozco en @ClaudiaLopez una mujer valiente, pero lo que hoy dice de @petrogustavo no es de valientes es de irresponsables.



Claudia, la derecha es dueña de la polarización, no le hagamos juego.



Necesitamos #DiálogoPorLaUnión entre @petrogustavo @DeLaCalleHum y @sergio_fajardo — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) March 16, 2018

Finalmente Petro hizo un llamado nuevamente a una gran coalición. Incluso dijo que para construir la verdadera paz en Colombia espera contar con la participación de sectores arribistas.