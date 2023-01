Ángela Robledo y Carlos Holmes Trujillo defienden posiciones de sus campañas sobre la paz

En el evento, denominado ‘Diálogos entre opuestos’, expusieron sus puntos de vista y se lanzaron pullas.

“Las mujeres en Colombia hemos sostenido la guerra en nuestros hombros, y por eso entendemos que hay que defender la paz. Ese es el lugar desde el cual yo les hablo en mi condición de candidata a la Vicepresidencia”, señaló Robledo.

“Bienvenidos los acuerdos, no faltaría más que fuera malo para Colombia que desaparezcan las FARC como organización armada e ilegal, es un gran paso”, respondió Trujillo.

Como era de esperarse en este diálogo hubo pullas.

“Aquí lo que tenemos que hacer es superar una división artificial, inexistente, entre amigos de la guerra o amigos de la paz”, añadió el miembro del Centro Democrático.

“Yo no olvido la actuación del Centro Democrático durante el trámite del ‘fast track’ en el Congreso de la República, no apoyó nada”, le respondió la exrepresentante.

Al defender la JEP, Robledo criticó a Marta Lucía Ramírez.

“Si se toca, como lo ha dicho Iván Duque, si se ajusta, nos van a negar no a las FARC que tendrán que responder, no a los integrantes de las Fuerzas Militares, no a Marta Lucía Ramírez que quizá también tendrá que ir a la JEP a responder qué pasó con la operación Orión”, señaló.

Por su parte, Carlos Holmes recalcó la intención con la paz.

“No es verdad, no es cierto que si ganamos vamos a hacer trizas el acuerdo de paz”, expresó.

Los participantes invitaron a construir un diálogo de paz por el país.