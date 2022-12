Angelino Garzón afirma que se somete a control médico en clínica de Cali

En la misiva, Garzón agrega que entre el 14 y 15 de mayo decidirá si será candidato a Bogotá, Cali o a la Presidencia de la República en 2018.

Este es el texto de la carta:

Publicidad

"Ha sido positivo para la paz y para el bien del desarrollo de la democracia local, de la lucha contra la politiquería y la práctica de la compra y venta de votos la no aprobación del proyecto de ley de unificación electoral por parte de la comisión primera del Senado de la República.

En la búsqueda de la paz, es importante que se hayan reanudado los diálogos de paz en la Habana-Cuba.

Dichos diálogos no son entre vencedores y vencidos sino de dos fuerzas fracasadas. El gobierno en 50 años no ha logrado acabar militarmente a la guerrilla y esta no ha logrado tomarse el poder por las armas. Su triunfo ahora será la firma del acuerdo final de paz en el 2015.

En el marco de la decisión unilateral de cese al fuego de las FARC, sería importante que los voceros del Gobierno Nacional le exijan a dicha guerrilla la liberación sin condiciones de todas las personas secuestradas, acabar con la práctica criminal de las minas antipersona, facilitar el desminado de regiones agrarias, poner fin al reclutamiento forzado de menores de edad y facilitar su desvinculación de las FARC. Así mismo, acabar todas las acciones violentas contra la población civil, los soldados, policías y contra la infraestructura económica del país.

Publicidad

Si las FARC se comprometen públicamente con esos mínimos humanitarios, es apenas natural que el gobierno se comprometa a respetar la vida y la libertad de los guerrilleros y guerrilleras, a acabar el trabajo infantil, promover el diálogo social y respetar los derechos humanos.

En todo este proceso es negativo que los mismos esfuerzos que el gobierno ha tenido con los ilegales en la Habana-Cuba no los haya tenido con los empresarios y los trabajadores en torno a la definición del incremento en el salario mínimo y mejoramiento de los ingresos de pensionados, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad.

Publicidad

Sin negar que Colombia continua teniendo avances en su crecimiento económico, es contradictorio que terminemos el año 2014, con salarios, pensiones, ahorros, acciones y empresas que por la devaluación, hoy valen menos que en el 2013.

También es negativo, que la política de prosperidad no se refleja todavía en las regiones como pasa entre otras con el pacifico Colombiano, donde son evidentes los altos niveles de miseria, de corrupción, de violencia y de olvido por parte del Estado y de sectores empresariales de Colombia.

Ahora bien, en octubre de 2015 elegiremos gobernantes locales y regionales. Esperamos que todos los partidos políticos comprendan que lo que más requiere y desea la población, es tener buenos gobernantes y no buenos militantes.

Los que elegiremos tienen el deber de contribuir junto con el Gobierno Nacional al logro de municipios y departamentos mejores, más amables, transparentes, con menos violencia, incluyentes, equitativos socialmente, más educados y con un medio ambiente sano y sostenible.

Publicidad

Trabajemos para que en el 2015, el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República, firme con las FARC el acuerdo final de paz e inicie los diálogos con el ELN. Para lograrlo, el Presidente debe decidirse valientemente a enfrentar personas e instituciones que han hecho del conflicto armado un negocio y una estrategia contra la democracia y el derecho de la población a vivir en paz, con equidad social y garantía de respeto a sus derechos humanos.

En los próximos años, queremos una Colombia en paz, libre de violencia, de guerrillas y de otros grupos armados ilegales. En esa perspectiva, debemos luchar unidos contra los espantos del miedo que produce la violencia y tener en cuenta que la historia y los pueblos no recuerdan a los guerreristas si no a las personas valientes que se han atrevido a construir caminos de paz, reconciliación y equidad social. Por ejemplo, recordamos a Mandela pero no a los que lo mandaron a encarcelar en Sudáfrica o los que promovieron la discriminación racial en ese país Africano.

Publicidad

En el camino de la paz, el perdón y la reconciliación, son positivos los mensajes y las practicas del papa Francisco, lo mismo que el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

En el 2015 continuaré trabajando con los principios y valores del diálogo social, del respeto a los derechos humanos, de cero tolerancia con la corrupción, la politiquería, de que las regiones son el soporte del presente y futuro de Colombia y que gobernar tiene sentido, si primero son las personas empezando por los niños y las niñas.

Como siempre lo he hecho, en el día de ayer 28 de diciembre, visité al señor de los Milagros de Buga, para agradecerle todos los favores recibidos en el 2014, para rogarle que continúe dándonos salud y vida y comprometerme en la lucha por el logro de la paz y la garantía de los derechos humanos.

Al desear junto con mi familia, muchos éxitos a la población urbana y rural de Colombia en el 2015, reitero que el próximo 14 y 15 de mayo decidiré si soy candidato a Bogotá, Cali o a la Presidencia de la República en el 2018.

Publicidad

Finalmente y dado que viajaré el 2 de enero del 2015, junto con mi esposa y nieta a la ciudad de Sao Paulo Brasil, los médicos tratantes de Colsanitas y la Clínica Shaio consideraron oportuno que me sometiera a un control médico en la Fundación Clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali, donde estoy siendo muy bien atendido desde el día de ayer en horas de la noche. Aspiro que dicho chequeo médico concluya el día de hoy 29 de diciembre en horas de la tarde.

Saludos y éxitos en el 2015.

Publicidad

ANGELINO GARZÓN

Ex Vicepresidente de la República"

Este es el parte médico entregado por Fundación Valle del Lili

[[{"fid":"135759","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":20,"width":20,"class":"media-element file-default"}}]]

Publicidad