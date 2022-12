Angelino Garzón exige al ELN que libere a canadiense y dos alemanes

"La guerrilla del ELN que se comprometa a poner en libertad inmediata y sin ningún tipo de condiciones, al ciudadano canadiense y a los dos ciudadanos alemanes y que dejen hablar tanto de paz y demuestren más hechos de paz, como sería el dejar de secuestrar y cometer acciones terroristas contra el pueblo colombiano", dijo.

En una carta abierta, Garzón se refirió así al caso de Jernoc Wobert , de nacionalidad canadiense y vicepresidente de exploración de la minera Geo Explorer, que había sido secuestrado con otros cinco trabajadores de la firma en Norosí, Bolívar, el 18 de enero, pero que no fue entregado con ellos el viernes.

El ELN entregó entonces a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los compañeros de cautiverio de Jernoc, dos peruanos y tres colombianos, que al recuperar la libertad relataron que el canadiense había sido apartado del grupo días atrás.

Garzón también habló de los h ermanos alemanes Uwe y Günther Otto Breuer , secuestrados por la segunda guerrilla colombiana por detrás de las FARC en noviembre pasado, cuando al parecer viajaban en su vehículo como turistas por la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

El ELN había enmarcado el secuestro de los mineros , del que sólo el canadiense sigue retenido, en su lucha contra las multinacionales que expolian los recursos naturales de Colombia, mientras que cuestionó la presencia de los hermanos Breuer en el país andino y pidieron pruebas para descartar que sean espías.

Además de las liberaciones del ELN del viernes, Colombia asistió en los últimos días a un operativo de entrega por el que el viernes las FARC l iberaron a dos policías y el sábado a un soldado que había hecho cautivos hace menos de un mes.

Pese a que Garzón calificó de "positivo" que los grupos armados hayan hecho estas entregas , consideró que "todavía continúan en deuda con el derecho a la paz del pueblo colombiano", y les pidió que renuncien al secuestro, al reclutamiento infantil, a la colocación de minas y a los ataques de cualquier tipo.

"La paz no es un favor ni del Gobierno y menos de la guerrilla. Es un derecho que tiene la población a vivir en tranquilidad, en paz y con bienestar", remarcó.

El Gobierno inició en noviembre pasado un diálogo con las FARC para ponerle fin al conflicto armado interno de medio siglo, mientras que el ELN ha manifestado su intención de establecer una negociación similar con el Ejecutivo del presidente, Juan Manuel Santos.

El mandatario acogió la solicitud y, si bien descartó sentarse a negociar con las dos guerrillas al tiempo en una misma mesa, aseguró que "todo tiene su momento".

En su misiva, Garzón también reconoció que aunque el Gobierno de Santos "está haciendo bien la tarea", no está "dejando una huella social fuerte" en materia sanitaria, alimentaria y de equidad.

"Qué lindo sería que nos recordaran como el Gobierno de lo social y no de las frías estadísticas que a veces ni siquiera entendemos", deseó, antes de instar al Ministerio de Salud y al Congreso a realizar una reforma de salud que baje los precios de los medicamentos y el acceso a la medicina.

