Angelino Garzón presentará tutela el 25 de marzo para lograr ser candidato

Por medio de una carta, el exvicepresidente de la República, Angelino Garzón confirmó que el próximo 25 de marzo presentará una tutela para lograr que se le ampare su derecho a ser elegido de manera libre y soberana.

Garzón pretende solicitarle al juez constitucional que ordene al Consejo Nacional Electoral que se le permita inscribirse en las elecciones del próximo 25 de octubre como candidato por firmas a través de un grupo significativo de ciudadanos.

“Me he visto obligado a presentar la acción de tutela, porque no me parece justo, con la política de Derechos Humanos, que el Consejo Nacional Electoral haya tomado una decisión violatoria de mi derecho a ser elegido, asimilando el cargo de Vicepresidente de la República al de una persona que representa un partido político", escribió en la misiva.

El exvicepresidente consideró que, de esta forma, el organismo desconoció la Constitución Nacional y toda la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Por el momento, Angelino Garzón no ha definido si quiere ser candidato a la Alcaldía de Cali o Bogotá.

Comparto Carta Abierta:"El próximo 25 de marzo presentaré acción de tutela por mi derecho a ser elegido" http://t.co/cH4rWuc0uS — Angelino Garzón (@Angelino_Garzon) March 16, 2015