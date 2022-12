AngloGold Ashanti “detendrá” su proyecto en La Colosa, tras consulta popular en Cajamarca

La multinacional aseguró que detendrá el proyecto mientras “se da la certeza a la actividad minera en el país”.

"Diversas razones que van desde lo institucional, lo político, y particularmente lo social, con la reciente consulta (popular), nos obligan a tomar la desafortunada decisión de detener todas las actividades en el proyecto (...) mientras se le da certeza a la actividad minera en el país", dijo la empresa en un comunicado.

"Aceptamos la posición expresada por la comunidad", aseguró también AngloGold, refiriéndose a la consulta realizada hace un mes en Cajamarca, en la que 97,92% de los votantes dijo "No" a la minería en esta región, dedicada primordialmente a la agricultura y donde se encuentra el yacimiento de oro La Colosa.

La multinacional consideró no obstante que "sí es posible hacer minería, ganadería, comercio y agricultura en una misma región" y lamentó también "detener la generación de empleo" al retirarse.

La compañía minera, con sede central en Sudáfrica, poseía títulos de exploración que le permitían buscar recursos y determinar el potencial de la zona, para luego solicitar una licencia ambiental si encontraba viable el proyecto y decidía pasar a la fase de explotación.

El gobierno colombiano había dejado ver tras la votación que AngloGold mantenía su derecho a seguir explorando en la zona y a pedir a las autoridades ambientales la licencia respectiva, en caso de querer seguir adelante con el proyecto.

Hace un mes, la compañía multinacional había dicho que evaluaría sin embargo los alcances y repercusiones de la consulta popular, cuyo resultado generó toda una serie de debates en el país sobre si era o no vinculante.

En 2010 entró en vigencia una ley en Colombia que prohíbe la explotación minera en páramos, humedales o parques naturales, a efectos de preservarlos.